越夜越冷 淡水今晚10.9度創入冬紀錄

氣象局表示，今晚到明天清晨是最冷的時候，呼籲民眾注意保暖。（資料照，記者王藝菘攝）

2016-12-27 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕冷氣團持續發威，今晚11點15分時，新北市淡水測站測得攝氏10.9度，另外，台北測站也已測得攝氏12.9度的低溫，均創下今年入冬最低溫紀錄，氣象局指出，預估越晚會越冷，而今晚到明天清晨是最冷的時候，呼籲民眾注意保暖。

氣象局指出，大陸冷氣團預估影響至週四（29日），週五（30日）大陸冷氣團減弱，白天氣溫開始逐漸回升，不過各地早晚仍涼。

氣象局也公布跨年（31日）的天氣預報，指出氣溫相較今天到29日，整體有回升的感覺，不過跨年的午夜12點各地降溫，呼籲民眾要多加外套、做好保暖。