跨完年1/3看流星雨 錯過要等到明年8月

南瀛天文館指出，明年1月3日晚間約10點，將是流星雨的極大期。圖為去年12月在屏東北大武山區拍到的雙子座流星雨。（資料照，記者張忠義）

2016-12-27 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕台南南瀛天文館指出，明年1月3日晚間約10點，將會是新的一年首波流星雨的極大期，預估每小時將會出現120顆流星，館方也建議欲觀賞流星雨的民眾，可到墾丁、合歡山等光害較低、視野開闊處觀賞流星雨。

綜合媒體報導，這波流星雨預計將從明年1月3日持續到1月5日左右，尤其在3日會是流星雨的極大期，預估將出現約每小時120顆的盛況。另同時也是明年上半年的唯一一場流星雨，錯過還須等到明年8月。

南瀛天文館表示，流星來源體可能是小行星2003EH1的象限儀座流星雨，通常明亮如煙火一般，因此「可看度很高」。館方也建議想觀賞流星雨的民眾，可選擇視野寬闊、沒有光害地方，例如：合歡山、墾丁，都會是不錯的觀賞景點。