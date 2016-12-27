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打臉副市長 新都生態公園雜草叢生燈不亮

新都生態公園引八寶圳河水灌溉，生態豐富、造型美麗。（記者蔡淑媛攝）

2016-12-27  22:37

〔記者蔡淑媛／台中報導〕北屯區新都生態公園為台中首座以生態工法設計的公園，號稱六星級公園，假日遊客上萬，副市長張光瑤今年3月曾視察盼借鏡成功經驗到14期重劃區開闢公園，現在園道景觀燈全都不亮3個月，遊客要摸黑走，生態河流也雜草叢生，市議員和遊客痛批「這要怎麼借鏡！」

新都生態公園佔地約2.5公頃、綠園道1.2公頃，位於14單元自辦市地重劃區，以民間重劃基金設立，引進八寶圳河水，淨化處理後排入下游生態溝渠，並放養錦鯉魚，美麗的親水景觀和豐富生態、陽光草坪，結合環保、生態、防洪、休閒的景觀公園，是台中新興熱門景點，吸引張光瑤借鏡做土庫溪生態公園。

公園雖然生態豐富，樹木林立，但介紹名牌早已脫落、損壞，廁所也骯髒，維護不利；園道河流也雜草叢生，幾乎蓋滿河道，原來的水生植物早被雜草、雜木掩蓋，看不到原來的生態造景，鵝卵石砌建水道到處可見枯枝樹葉，難得看到放養魚群，一旁草皮也能看到到垃圾散置其中。

「民間用心打造公園，市府卻糟塌民心，不會維護！」市議員沈佑蓮痛心指出，新都公園台中市難得一見的生態公園，當時副市長來視察時還驚喜能在園道見到烏龜，欲參考蓋新公園，但建設局維護如此掉漆，是要打臉副市長嗎？，又怎能相信新的親水公園能成功。

公園不但假日遊客眾多，平日休閒運動者上千人，新都園道全長6百公尺，全部景觀矮燈已經失明不亮3個月，等到上週修了又壞，多次反映也不理會，遊客和居民要摸黑走，不小心就可能走掉進生態河流，居民說，公園和園道雖有包商維護，但是久久才清理一次，也清不乾淨，居民自力救濟到河裡清垃圾、換死魚「市府管理真的要加強！」

建設局每年編列清潔維護新都公園和園道經費約150萬，科長表示針對維護廠商再加強督導改善，有缺失會扣點記過，也會更新樹名牌和園道燈，至於園道河流有發現水生植物和枯枝樹葉太多，之前已要求廠商改進。

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  • 新都公園綠園道生態河流雜草、雜木叢生，幾乎蓋滿河道，相當雜亂。（記者蔡淑媛攝）

    新都公園綠園道生態河流雜草、雜木叢生，幾乎蓋滿河道，相當雜亂。（記者蔡淑媛攝）

  • 新都生態公園綠園約50座矮燈不亮，已故障長達3個月。（記者蔡淑媛攝）

    新都生態公園綠園約50座矮燈不亮，已故障長達3個月。（記者蔡淑媛攝）

  • 新都生態公園的廁所髒臭不堪。（記者蔡淑媛攝）

    新都生態公園的廁所髒臭不堪。（記者蔡淑媛攝）

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