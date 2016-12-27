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感激警方找回「女兒」 這隻霜淇淋好溫馨

2016-12-27  22:27

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕莫蘭蒂颱風期間被偷走的鵝鑾鼻30年老霜淇淋機，警方上月尋獲霜淇淋機，老闆娘林美珍經過一個月的整修，今天重新啟動老機器賣冰，並依照心願將首隻霜淇淋送給警方及土地公品嚐，雙方開心留下合影，場面溫馨感人。

「冬天吃霜淇淋，心理卻異常溫暖。」接下「第一隻」霜淇淋的墾丁派出所副所長陳永豐笑說，很開心幫店家找回「女兒」，但破案是警察職責，一直推辭她們的謝禮，但第一隻霜淇淋盛情難卻，答應分享店家「失而復得」的喜悅。

除了感謝找回機器的陳永豐，林美珍把第二、三隻霜淇淋送給逮捕竊嫌的偵查隊長陳忠義及恆春警分局長曾學貴，最後則奉上霜淇淋答謝冥冥中指示方向的保安宮土地公，為這件霜淇淋機竊案畫下完美句點。

「這部機器就像我的女兒。」林美珍說，霜淇淋機找回後，本來要儘快重新營運並答謝警方，沒想到電源供應出問題拖延至今，霜淇淋雖然不值多少錢，卻是對警方幫忙找回「親人」的最大敬意。

林美珍表示，霜淇淋機30年來的保養都沒偷懶過，由於家裡沒有女兒，先生常笑她把霜淇淋機當女兒疼，重新找回開張後，希望「女兒」能再陪她30年，讓小時吃過的遊客們還有機會回憶童年滋味。

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  • 林美珍把霜淇淋機視如女兒。（記者蔡宗憲攝）

    林美珍把霜淇淋機視如女兒。（記者蔡宗憲攝）

  • 感激警方找回「女兒」，店家首隻霜淇淋謝警。（記者蔡宗憲攝）

    感激警方找回「女兒」，店家首隻霜淇淋謝警。（記者蔡宗憲攝）

  • 林美珍將重營運的首隻霜淇淋送給警方。（記者蔡宗憲攝）

    林美珍將重營運的首隻霜淇淋送給警方。（記者蔡宗憲攝）

  • 林美珍將重營運的首隻霜淇淋送給警方。（記者蔡宗憲攝）

    林美珍將重營運的首隻霜淇淋送給警方。（記者蔡宗憲攝）

  • 林美珍將重營運的首隻霜淇淋送給警方。（記者蔡宗憲攝）

    林美珍將重營運的首隻霜淇淋送給警方。（記者蔡宗憲攝）

  • 林美珍不忘奉上霜淇淋答謝冥冥中指示方向的保安宮土地公。（記者蔡宗憲攝）

    林美珍不忘奉上霜淇淋答謝冥冥中指示方向的保安宮土地公。（記者蔡宗憲攝）

  • 林美珍不忘奉上霜淇淋答謝冥冥中指示方向的保安宮土地公。（記者蔡宗憲攝）

    林美珍不忘奉上霜淇淋答謝冥冥中指示方向的保安宮土地公。（記者蔡宗憲攝）

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標題：感激警方找回「女兒」 這隻霜淇淋好溫馨


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