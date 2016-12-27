光復中學扮納粹爭議 猶太協會：深表遺憾
2016-12-27 23:30
〔即時新聞／綜合報導〕近來新竹光復中學納粹事件延燒，在社會上掀起議論，社團法人台北市可巴德猶太協會也發出聲明，表示對於台灣學生使用納粹標誌，撕裂猶太族群的歷史傷口深表遺憾。
《蘋果日報》報導，台北市可巴德猶太協會為台灣唯一政府立案的猶太社團法人，他們在聲明中指出，過去台灣政黨和企業也曾出現過納粹標誌，喚起了猶太族不愉快的記憶，本次發生在教育體制中，因此顯得格外嚴重，認為學生們並不了解猶太人被納粹屠殺的歷史教訓，若以嬉鬧輕忽的態度看待，是對猶太族群和遭納粹迫害人士的不尊重。
台北市可巴德猶太協會希望中央和各地方政府，能重視並強化猶太族群遭納粹大屠殺的教育，避免歷史悲劇一再被無知地消費、利用。
猶太協會理事長方恩格（Ross Feingold）表示，許多廣告會用希特勒當作強領導人的形象，不過這是有傷害性和不尊重的行為，強調若在歐美有相關行為，都將被視為「對於猶太族群惡意的挑釁」，不過東南亞有些國家或許因為距離遙遠，所以常會有這樣的誤用。
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