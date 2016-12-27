點到「葷香」會造業？業者：市面上都是素的

修行之人吃素養生、燒香供佛，要是不小心用了動物製成的「葷香」恐怕有違信仰，不過製香業者表示，市面上的香都是「素的」，民眾可以放心。示意圖。（記者張議晨攝）

2016-12-27 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕修行之人吃素養生、燒香供佛，要是不小心用了動物製成的「葷香」恐怕有違信仰，不過製香業者表示，市面上的香都是「素的」，民眾可以放心。

據《蘋果》報導，到台灣弘法的藏傳佛教直貢法王表示，使用動物素材如穿山甲、麝香、海狸等製成的香，屬於「葷香」，不適合用來供佛；藏傳佛教弟子妙境也表示，點對香可增加福報，但用了動物葷香反而會造業。

不過台南「宏興製香舖」負責人王學毅表示，市面上的香都是素的，香氣來自沉香或檀香。他表示，動物香成本高且不易保存，在本土市場上不流行，消費者大可放心。