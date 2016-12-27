竹北國中就學區劃分草案出爐 向民眾徵詢意見

新竹縣政府教育處已委託專業團隊分析提出竹北市國中就學區的初步規劃草案，即日起徵詢民眾意見，106年元月4日前可就近交給里長辦公室彙整。（新竹縣政府提供）

2016-12-27 22:17

〔記者廖雪茹／竹北報導〕竹北市國中就學區劃分，每每成為爭論話題。新竹縣政府教育處表示，為達客觀公正，特別委託專業團隊分析後提出初步規劃草案，但為使程序更完備，即日起徵詢民眾意見，106年元月4日前可就近交給里長辦公室彙整。

教育處國民教育科表示，為免就學區劃分在地方產生紛爭，今年改由縣府統一作業，不再由各公所辦理；其中，竹北市國中的就學區劃分意見最為分歧，因此教育處在10月初召開諮詢會議初步討論後，委託專業研究團隊規劃，依住家與學校距離、學校校舍容納量、各鄰里的新生人數等3個主要客觀因素，進行統計分析。

目前，團隊已提出初步的就學區劃分，但考量此議題備受公眾關注，為蒐集各里輿情，使程序更臻完備，縣府在26日已將新的國中就學區規劃草案公告周知，並請各里和學校協助轉達，民眾或團體若有相關意見，可上新竹縣教育處官網的最新公告處下載意見單填寫建議，並交由里長辦公室彙整。

教育處表示，將蒐集民意資料彙整修正後，將提報新竹縣就學區劃分審議委員會審議；新的規劃不會在106學年度實施，將設緩衝期，由委員決議上路時間。今年有新校東興國中啟用，並採取客觀公正的就學區劃分，希望能讓學子就近入學，有效減緩輔導轉介的人數，並避免就學區一再變動。

竹北市過去總量管制的國中，尤其是成功、仁愛等兩所國中總是爆滿，而引發家長諸多抱怨。教育處統計，去年竹北市國中共輔導轉介209人。