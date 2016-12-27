為一箱桌球報警 家長投訴校方嚇壞小學生

2016-12-27 21:08

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市舊社國小家長投訴，指出學校體育組長上週五晚間竟帶著警察直闖桌球隊學生正在練習的體育館內，要找不見的一箱桌球，學生被當賊般對待驚恐失措，質疑體育組長行為失當，更對學生心理造成傷害，即使後來是誤會一場，也對學生和家長造成莫大傷害。

直接請警察到校質問 家長批過當

舊社國小校長莊傑志難過的說，這真的是一連串陰錯陽差造成的誤會，因為這箱新的乒乓球是家長會上週五交由體育組長保管，體育組長原本上週五下午請假，後來晚間6點半到學校練羽球，發現桌球不見了，基於她是學校體育用品保管人身分，才請警察到學校了解，後來到桌球學生練習的體育館詢問義工教練，得知是學生和老師商借的，就已釋然，並到派出所表達是誤會。

舊社國小好幾個家長昨天都在新竹地區的臉書社團貼文，指控學校體育組竟在不分青紅皂白下，就帶著警察到桌球練習館質問學生是否有拿球，簡直把學生當賊，難道學生借學校的乒乓球練習也不行嗎？學生飽受驚嚇，對警察到練習場地，都覺得害怕，擔心被警察帶走。

家長質疑體育組長大可向學校查證，卻在未經求證情況下就帶警察到學校，這種行徑不可取，導致學生心靈受傷，且過去與桌球隊早有嫌隙，故意藉此機會為難桌球隊，讓學生練球練得不安心，有學生問「那以後還可以練球嗎？」、「還可以借乒乓球嗎？」都已對學生心理造成傷害。

事後發現學生及老師借走 已表達誤會

校長莊傑志表示，警察確實有到學校，但並未與學生接觸或交談，從監視器畫面顯示，學生也正常繼續練習，現場並無學生有驚嚇表情，但有學生因體育組長的詢問而暫停練習圍觀。

此外，由於體育組長指稱不見的乒乓球仍在學校及體育館內，警方認為不符合受理報案要件，因此沒有備案或銷案等程序，莊傑志說，由於乒乓球借用的過程出現聯繫不周等問題與巧合，才會造成這場誤會。

對此，體育組長強調是基於保管人身份，擔心乒乓球不見，才會有報警動作，事後發現是學生和老師借的，已趕緊向警方表達是誤會，對造成家長及學生不安，也覺得很抱歉。

不過，對校內體育用品借用等通報的行政流程疏失部分，莊傑志強調，已口頭訓誡體育組長，將會請體育組長向家長與學生表達歉意，未來校方會更謹慎處理相關事件。

新竹市律師楊隆源說，此事件應是體育組長小題大作或借題發揮，因為組長只是物品的保管人、非所有人，發現乒乓球不見應先詢問校內單位，怎會找警察處理，雖不違法，但確實不妥，會有道德上的評論。

新竹市府教育處體健科長沈靜濤說，因有警察到校，教育處已收到學校的校安通報，已要求學校應提出檢討報告及事件經過始末，也要求學校應加強老師及行政單位間的橫向聯繫，避免類似事件再發生。