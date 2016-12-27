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淡海輕軌國泰橋新建工程 29日晚間10點路段封閉

配合淡海輕軌工程，淡金路上國泰橋新建工程，在12月29日、明年1月3日晚間進行，屆時區段封閉，車輛必須繞道。（記者李雅雯攝）

2016-12-27  21:08

〔記者李雅雯／新北報導〕配合淡海輕軌工程進行，淡金路上方國泰橋將施作新建工程，由於大型機具將進駐使用道路空間，故而淡金路、中正東路口到淡金路、北新路口區段雙向車道將在後天（29日）、明年1月3日該2天晚上封閉，封閉時間為晚上10點到隔日清晨6點，新北市政府捷運工程局發出公告，提醒用路人提早改道因應。

為了進行國泰橋新建鋼結構橋樑吊裝工程，捷運工程局公告指出，基於安全考量進行交通管制，屆時將封閉雙向車道，確保用路人、車安全，及施工區域的勞動安全和動線順暢；當天施工區段封閉時間，也將視天候狀況適時調整。

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標題：淡海輕軌國泰橋新建工程 29日晚間10點路段封閉


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