跨年預報出爐 鄭明典：元旦曙光須碰運氣

2016-12-27 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局預報中心主任鄭明典指出，跨年期間，在中南部及澎湖、金門地區看到最後一抹夕陽的機率較高；至於想見到元旦的第一道曙光，「須碰碰運氣」。

鄭明典在臉書上表示，跨年期間受到偏東風到偏東北風的影響，在部、東半部及馬祖地區雲量偏多，東半部及北部地區偶有局部雨；溫度方面，相較於今天（27日）到週四（29日），整體會有回升的感覺。

另外，想看到最後一抹夕陽，在中南部及澎湖、金門地區看到夕陽的機率較高；而到了跨年午夜，各地溫度再降一些，尤其在空曠地區欣賞煙火或表演，須做好保暖措施。

至於想見到元旦的第一道曙光，因為在東半部地區雲量仍舊較多，若要在雲縫中見曙光，仍須碰碰運氣。