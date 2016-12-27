8旬阿公有練過 瑜伽神掌「拜後背」
2016-12-27 20:50
〔記者洪瑞琴／台南報導〕81歲的陳先生，老當益壯，瑜伽「功夫」精進到可以雙手合掌在背後，硬朗身子邊散步、邊動作，吸引路人側目，向他豎起姆指稱讚；他打趣說，「別人拜頭前，我是拜後背」（台語），勤力練健康。
陳先生說，因為身體挺直，雙手繞到後背合十，確實引起不少旁人觀看，甚至偶然猛一回頭，「跟在後面一整排的人都照著作」，讓他嚇一跳。
其實，他58歲左右才勤練瑜伽，雖說年紀不小，可是「軟Q程度」一點也不輸小伙子，功力到單手繞彎加拉腿高難度動作，讓其他比他年紀輕的學員羡慕不已。
陳先生經常到市立體育場散步運動，樂於跟別人分享經驗，而且參考市售輔助器材，利用資源回收木料自製踏板，還可以隨個人練習需求，調整傾斜度，「一塊板就能搞定」，做到最有效的拉筋效果。
因為省錢實用，前後自製5千多個送給喜愛者，有認識、也有不認識的，不乏瑜伽運動同好或親朋友好友，甚至偶遇的日本觀光客，發現踏板的新奇妙用，他也不吝贈送，另一種民間的國民外交。
陳先生說，平日運動沒什麼撇步，慢慢勤練就會有心得，「拉筋打通血路」，有益身體健康。
相關影音
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 元旦起汽機車白天強制開大燈？別被網路謠言騙了
- 勞、國保年金給付提早入帳 310萬人受惠
- 台東縱谷大坍方 宛如鬼剃頭
- 無水可用三十多年 馬斗欄部落啟用自來水
- 淡海輕軌國泰橋新建工程 29日晚間10點路段封閉
網友回應
熱門新聞
- 美女教師跟團遊印度 竟遭導遊、飯店員工5人輪姦
- 立委林為洲：停止霸凌光復中學 收回行政處罰
- 騙人妻「10下就好！」 假道士性侵判5年
- KID會和許維恩會走到最後嗎？馬國賢：可能很難
- 涉洩漏LED標案底標 台鐵職員10萬交保
- 談台聖斷交 吳敦義：總統不應謙卑再謙卑
- 情人節摺6千顆星星博歡心 情郎曾感動說心疼
- 家屬控：恐怖男 放火後還大笑
- 自稱投資精準攬客代操 她輸光資金不算詐欺
- 文明發展的鐵證？ NASA在火星拍到「湯匙」
- 女星被稱「女版陳為民」爆哭 曹西平霸氣安慰她
- 國泰化工污染案 廠方致歉允改善
- 民調：73.8％民眾認退將不適頻繁赴中國
- 羅智強、江宜樺紛復出 傳「金溥聰」幕後操盤
- 南庄推深度遊 要對遊客再教育
- 台幣對英鎊狂升 遊英購物等於8折
- 機車騎士遭追撞 肇事逃逸的竟是...農用搬運車
- 【洛杉磯傳真】 王丹／那個絕世小島（三）
- Uber總經理遭控詐欺、違反公司法 均不起訴
- 弱雞車手炫耀聖誕紅包 竄逃數百公尺軟趴趴
- 陳鎮湘赴中發表國共新八點 立委檢舉涉違法
- 毀容受虐犬飛美 險遭擋遣返
- 學蜘蛛人爬陽台抓姦失敗 他竟揍老婆出氣
- 廖國棟：黨主席公然違法 應辭職下台
- 邰正宵卸王子裝 野戰露營48小時越拍越嗨
- 喬治麥可縱橫歌壇40年 夯賣逾億張唱片
- 台積電叛將梁孟松投效中芯？ 業界存疑
- 雲林警局配發現場保全帷幕 屍體免日曬雨淋
- 弱勢盤整 新台幣中午暫收32.266元
- 農委會主委訪農友 籲多種雜糧
- 跨年宅經濟 friDay免費看14天
- 菲律賓耶誕節遇颱風 全國至少4死8失蹤
- SF9確定來台登《紅白》！期待會粉絲逛夜市
- 《RM》心電感應挑戰奇蹟全對！6人相擁惹哭粉絲
- 國泰金看明年景氣 出隧道還有限速
- 大台中山手線 「彩虹線」獲政院支持
- （影音）網友神剪輯再+1！《鬼怪》李棟旭變成孔侑新娘
- 機車牌首度競標 MMM-8888值21萬
- 喬治麥可男女通吃 90年代出櫃
- NBA》裁判偏袒公牛？喬治：我們像聯盟邊緣人
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：8旬阿公有練過 瑜伽神掌「拜後背」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分