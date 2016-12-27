8旬阿公有練過 瑜伽神掌「拜後背」

2016-12-27 20:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕81歲的陳先生，老當益壯，瑜伽「功夫」精進到可以雙手合掌在背後，硬朗身子邊散步、邊動作，吸引路人側目，向他豎起姆指稱讚；他打趣說，「別人拜頭前，我是拜後背」（台語），勤力練健康。

陳先生說，因為身體挺直，雙手繞到後背合十，確實引起不少旁人觀看，甚至偶然猛一回頭，「跟在後面一整排的人都照著作」，讓他嚇一跳。

其實，他58歲左右才勤練瑜伽，雖說年紀不小，可是「軟Q程度」一點也不輸小伙子，功力到單手繞彎加拉腿高難度動作，讓其他比他年紀輕的學員羡慕不已。

陳先生經常到市立體育場散步運動，樂於跟別人分享經驗，而且參考市售輔助器材，利用資源回收木料自製踏板，還可以隨個人練習需求，調整傾斜度，「一塊板就能搞定」，做到最有效的拉筋效果。

因為省錢實用，前後自製5千多個送給喜愛者，有認識、也有不認識的，不乏瑜伽運動同好或親朋友好友，甚至偶遇的日本觀光客，發現踏板的新奇妙用，他也不吝贈送，另一種民間的國民外交。

陳先生說，平日運動沒什麼撇步，慢慢勤練就會有心得，「拉筋打通血路」，有益身體健康。

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