一起過好年！高雄近4百低收戶獲贈寒冬米

高雄弱勢家庭於鳥松區公所前獲贈白米。（記者黃旭磊攝）

2016-12-27 20:50

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄低收入戶獲贈白米盼度好年。「105年寒冬送暖、送福米公益活動」今天於鳥松區公所舉辦，388戶低收入等弱勢家庭於公所前廊獲贈白米，白米以「福米」包裝由財神爺發送，轄區維也納幼兒園30名學童吹奏口風琴，民眾感受溫馨新年氣氛。

受贈民眾與幼童聊天互動，現場歡笑聲不斷，幼童也學到助人為快樂之本。

維也納幼兒園負責人陳進亮說，連續多年舉辦送福米活動，多年前黃姓幼童就讀期間因父親失業，生活困難，「受助後目前已就讀台大法研所，去日本旅遊返國還帶禮物，也經常回園當志工，對社會充滿感恩。」。

鳥松區長魏瑟瑄說，區內低收入戶192戶、中低收入戶196戶獲贈白米，學童除了吹口風琴也表演舞蹈，活動精彩。

魏瑟瑄表示，傳統過年時，民間用米製作年飯、發糕、甜粿拜拜祈福，希望這批「福米」帶給家戶福氣與平安。