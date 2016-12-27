yes123求職網調查：8成上班族算過命 問事業最多
〔記者黃邦平／台北報導〕經濟前景混沌不明，不少上班族擔心前途茫茫，深信風水命理。yes123求職網最新調查，81.1%受訪者曾算過命，其中84.7%是為了「工作或事業」；57.1%是問「感情或婚姻」，問事業的比感情的還多。
很多人也信風水，尤其是辦公室的座位安排，受訪上班族認為「風水最差」的位置前5名分別為：「洗手間旁」（66.2%）、「有橫樑在座位上方」（49.4%）、「老闆或主管周遭」（43%）、「與門口正沖」（33.5%）和「垃圾桶旁邊」（30.4%）。也願意嘗試坊間相傳的許多開運手法，例如配戴平安符、辦公桌擺設開運竹、每天戴開運水晶或穿幸運色衣服上班。
27歲的Jaden大學物理系畢業，TOEIC也能考820分，但是換了3份正職工作，時間最長的是在家裡幫忙賣了一年小籠包，嘗試找工作卻不甘心低薪，現在不論筆試、面試前都會吃中藥助運勢、噴開運香水、用五行沐浴乳洗澡。
39歲的Lisa高職美工科畢業，當過加油站員工、會計、客服、門市人員、百貨專櫃、行銷人員、業務人員，正職工作超過16份，總是眼睜睜看著別人升官、加薪；她改名2次、隆鼻微整形、還加入線上每日運勢分析會員，就是解不開心中的謎。
命理老師陶文分析，2017年運勢較佳的生肖首推屬馬，有「歲祿星」護持，得天獨厚，找到或組織好團隊更能加分；屬蛇「太歲三合」吉祥如意，穩定中求發展，不宜躁動；屬雞者「太歲當頭座」，未必「無災必有禍」，如果妥善管理情緒，用心經營人際關係，有機會脫胎換骨。此外，屬龍有「歲合吉星」加持，是幸運的機會年，可望美夢成真；屬牛者「太歲三合」加「華蓋星」再加上「太歲文昌星」，上半年勤快，下半年可收成；屬羊者「歲祿吉星」和「文昌星」照拂，但要注意謹言慎行，不利轉換跑道。其餘的生肖也有技巧可以補強。
陶文說，明年是60年一次的「機會連連」年，也是9年才一次的「文曲偏財年」，辦公室開運，宜多擺放蝴蝶蘭，讓「富貴併臨，福氣疊至」；居家開運可在客廳擺放「開運發財長明燈」；隨身可攜帶開運小物，像翡翠、玉珮的平安扣、駿馬、蝴蝶、咬錢鼠等造型或手鐲。他建議，不妨隨身攜帶一個空的紅包袋，準備裝取「偏財」。
yes123求職網發言人楊宗斌說，許多上班族嘆自己的命苦，對職業生涯也抓不到方向，除了找命理老師算命，也可利用「職場測評」靠專業分析找出適合自己的職業和工作，34.4%受訪企業在招募人才時已經使用來作為篩選標準；像yes123求職網就提供「職場性格測驗」，更別忘了「天助自助者」，先累積工作經驗，培養第二專長或語言能力，提高競爭力，才是有助於成功轉職、升遷或創業的根本之道！
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