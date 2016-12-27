大陸冷氣團影響至周四 周五起逐漸回溫

2016-12-27 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕大陸冷氣團最強時間為今晚至明天（28日）清晨，沿海空曠地區下探11度，預計影響到周四，並於周五起逐漸回溫，請民眾多注意保暖。

氣象局表示，今晚至明天（28日）清晨是大陸冷氣團最強的時間，中部以北及宜蘭的最低溫只有13至14度，沿海空曠地區下探11至12度，南部及花東地區也只有16度左右，請民眾做好保暖的工作。

而明天（28日）北部、宜蘭及花蓮白天溫度回升幅度不大，最高溫在17至19度，一整天偏涼冷，中南部及台東地區略回溫，最高溫約20至21度，也有涼意。

而氣象達人彭啟明表示，這波大陸冷氣團預計影響到周四，並將於周五起逐漸回溫。

天氣方面，水氣增多，除了迎風面北部及東半部容易有短暫雨外，南方水氣影響，南部地區及中部局部地區降雨機率提高。

今年第26號颱風「納坦」強度已減弱為輕度颱風，明天將減弱為熱帶低氣壓，目前距離鵝鑾鼻南南西方約960公里，往中南半島南端的方向移動，不會直接影響台灣的天氣。

而沿海空曠地區及外島易有9到11級的強陣風，海面上的風浪也大，民眾前往海邊活動及海上作業請特別注意安全。

空氣品質部分，明天（28日）中南部地區AQI為「對敏感族群不健康」，其他及離島普通至良好等級（PM2.5）。