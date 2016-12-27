元旦不開車、輕鬆玩宜蘭 國道客運直達景點

2016-12-27 20:31

［記者簡惠茹／宜蘭報導］元旦連假將至，宜蘭疏運挑戰再起，國5這次連假實施夜間免收費，鼓勵用路人在不同時間上路，國道客運更有多點對多點運輸，從台北搭乘客運就能抵達羅東林業園區、傳藝中心等知名旅遊景點，主打不開車、輕鬆玩。

元旦連假期間，建設處表示，從12月31日到1月2日，每日前晚11點到當日清晨6點國道全線雙向暫停收費，也將視主線交通狀況，採取嚴格的入口匝道儀控管制，國5南下高乘載時間分別是12月31日、1月1日早上7點到中午12點，北上則從1月1日、2日的下午3點到晚上8點為止。

建設處指出，國道客運實施多點對多點運輸，既有路線延伸行駛到宜蘭地區熱門景點，讓遊客搭乘國道客運就能在宜蘭遊玩，例如國光客運從圓山轉運站發車，可以抵達羅東林業園區，首都客運從台北市府轉運站發車，抵達傳統藝術中心，還有葛瑪蘭客運從板橋轉運站發車，可到達金車酒廠，3路線每天都有3個班次，僅提供台北到宜蘭往程。

此外，為鼓勵民眾在連假期間搭乘大眾運輸，雙北端除了原本搭車點，再新增捷運三重站、松山車站等發車點，建設處表示，國光客運從捷運三重站出發，終點站羅東轉運站，首都客運從松山車站出發抵達羅東轉運站，葛瑪蘭客運也有提供板橋轉運站到羅東轉運站的直達車，以上路線連假期間每天皆往返3個班次。

建設處指出，鐵路運輸系統12月31日至1月2日每天尖峰時段，加開樹林、羅東對號區間快車12班，並提供100元優惠票價。此外，台鐵因應宜蘭跨年晚會活動，在1月1日也加開2班區間車，分別是4134次列車，凌晨12點55分從宜蘭站出發往蘇澳，及4155次列車，凌晨12點50分從宜蘭站出發往頭城。

配合宜蘭縣內大眾運輸系統，建設處表示，會持續加密、加開地方客運觀光接駁公車，宜蘭本地的台灣好行、2條幹線紅線公及6條景點接駁綠線公車、勁好行等公車系統，銜接轉運站及各景點間，歡迎多加利用。