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傳統小吃缺工嚴重 這公告…透露老闆的無奈

2016-12-27  22:37

〔即時新聞／綜合報導〕傳統小吃店缺工情形嚴重，且流動率高，近來中部一家知名肉圓店就貼出告示，「本店因欠缺員工，點餐後請勿催促，不然員工就留不住了」，希望客人有點耐心，別嚇跑員工。

綜合媒體報導，肉圓店老闆受訪表示，做餐飲真的很辛苦，每天工時14小時到16小時，又常常遇到奧客。他說，平常等候時間約2到3分鐘，但用餐尖峰時段難免要等得久一點，客人等太久撂下一句「我不要了」就走的還算好，有的還直接飆出三字經，員工覺得委屈、耐不住，便紛紛離職。

老闆表示現在員工很難找，店裡全盛時期有15個員工，現在只請得到9個，他2個孩子都下來一起幫忙，還是缺人，希望貼出公告後，客人光顧之餘態度也能好一些，以免員工被氣到一個接一個離職。員工受訪則說，公告貼出來後，大部分的客人的確多了些耐心、口氣不會那麼差。

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  • 老闆貼上告示，表示客人點餐後一直催，員工會留不住。（圖擷取自《民視新聞》）

    老闆貼上告示，表示客人點餐後一直催，員工會留不住。（圖擷取自《民視新聞》）

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