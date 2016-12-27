雞蛋一次性包材稽查半數不合格 雙北最嚴重

2016-12-27 20:00

〔記者林彥彤／台北報導〕農委會上週六宣布正式開始實施「生鮮禽蛋應使用一次性包材」，今天防檢局首度加強稽查共四十一場，結果不合格數就達一半，且有消息傳出蛋價悄悄上漲；對此農委會證實，蛋價有上漲，但強調與新政無關，並針對違規業者開出勸導單，未在限期內改善者才會開罰。

防檢局副局長施泰華表示，統計台北市、新北市、桃園市等9縣市政府，首次執行「生鮮禽蛋應使用一次性包材」查核，一天下來共查41場，對象包含蛋商、盤商和養禽場；結果有21場不符合規定，其中主要消費地台北市與新北市違規狀況嚴重。

不過值得注意的是，今天在加強稽查的同時，也傳出蛋價上漲的消息。農委會畜牧處處長李春進分析，蛋價上漲與新政策無關，主要是因為氣候變化，以及蛋量需求增加而影響。

李春進說，由於早晚溫差大，造成禽場端供應不順，加上年末蛋量需求增，才導致批發價格從每台斤卅元，上漲到卅三元，現行產地價廿二．五元，預計未來也可能上漲。

最後施泰華說，針對稽查到的違規業者，皆已要求於3個月到6個月內改善完畢，未在限期內改善者才會開罰3萬元以上、15萬元以下罰鍰。