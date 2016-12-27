墾丁白砂海灘設停車場 明年暑假可望啟用

白砂地區遊覽車亂停嚴重。（記者蔡宗憲攝）

2016-12-27 20:32

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕近年因《海角七號》、《少年PI的奇幻漂流》等電影知名度大增的白砂海灘，由於當地缺乏停車場，道路被大型車輛臨停佔據，交通壅塞常讓居民頭痛，墾管處今宣布已經規劃道路東側帶狀停車場，明年暑假前可望完成。

白砂海灘近年人潮多，道路兩側塞滿大小車輛，尤其遊覽車貪圖方便，總停在接近沙灘入口周邊，有時還會臨時併排，不僅遊客到訪上下車不便，當地長者進出部落更因視線不良險象環生，墾管處飽受「無作為」批評後，終於將進入設計發包階段。

墾管處處長劉培東表示，白砂道路原始規劃有40米寬，目前僅使用12米，由於白砂海灘是近年園區內遊客數成長最多的沙灘，將在道路東側規劃300公尺、10公尺寬長的帶狀停車場，主要針對遊覽車的疏導，預計可停放21輛大型遊覽車、20輛小客車，明年暑假前可望完工。

墾管處也提到，遊客關心的公廁問題，目前有不少商家經營沖洗及廁所行業，急迫性尚不如停車場，有待周邊國產局、林務局等單位的公有地進行整體規劃，希望將白砂規劃為整潔現代化的風景區，不再是美景搭配著髒亂及交通壅塞。

白砂地區遊覽車亂停嚴重。（記者蔡宗憲攝）