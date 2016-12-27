桃園天幕球場柱子沒加套 民代憂：撞上會頭破血流

桃園區陽明運動公園23日剛啟用的天幕球場未在支柱加裝防撞護套，預計明年1月6日前會加裝完成。（記者陳昀攝）

2016-12-27 20:59

［記者陳昀／桃園報導］桃園市政府體育局今年編列1.4億元經費，補助各區公所設置天幕球場，市議員黃婉如指出，其他區的天幕球場都有在支柱設置防撞護套，唯獨桃園區23日剛落成的陽明運動公園籃球場沒有，一旦打球時不慎撞上水泥柱，很可能「頭破血流」，桃園區公所回應說，預計106年1月6日前會改善完成。

桃園區公所負責桃園區陽明運動公園、三民運動公園及龜山區第三運動公園的籃球場設施改善工程，包含體育局補助與桃園區公所自籌，總工程經費為4700萬元，起初為了美觀沒有設置防撞護套，體育局已發函建議加設，桃園區公所公園路燈管理課課長張嘉祺也表示，已聯繫廠商加裝防撞護套，陽明運動公園會在106年1月6日前改善、另2處也會儘可能在啟用前加裝防撞護套。

另外，也有民眾向市議員范綱祥投訴，陽明運動公園的天幕球場包覆範圍不夠大，擔心下雨時會灑進球場、積水，有點危險，張嘉祺回應說，天幕包覆範圍比球場寬約1公尺，旁邊設有截水溝，只要雨勢不要太強，應不致於影響使用。