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義大跨年煙火 預估吸引10萬人

2016-12-27  19:39

〔記者黃旭磊／高雄報導〕本週六就是跨年夜，義大世界預估吸引10萬人跨年，當晚實施三階段交管，汽車要元旦凌晨1點才能離場。

義联集團公共事務部協理江惠頌表示，跨年夜當天樂園、購物中心均延長營業時段，兩家飯店也已滿房，估計吸引10萬人觀看煙火，而今年煙火將施放999秒，首次使用「3D立柱燃放技術」，是歷年最壯觀煙火秀。

江惠頌說，交通管制方面，第一階段晚上9點管制自小客車（含計程車）進場，機車則從晚上11點管制進場，第二階段為散場管制，元旦凌晨到1點只開放接駁車和機車離場，第三階段為凌晨1點後開放自小客車離場。

賴姓民眾表示，義大連續7年舉辦跨年煙火，「前幾年散場塞車嚴重，去年車流慢但已經不塞，有顯著改善。」

義大也透露6處私房看煙火點，包括義守大學綜合教學大樓前的百階梯、科技大樓前平台、理工大樓前、體育館活動中心前、學生宿舍前草皮及大門旁草皮。

高雄市府表示，31日中午12時到元旦上午6點，水管路三段（中正路至澄觀路）北側車道，除大客車、計程車、救護車外，禁止車輛停放，而31日晚間9點到元旦上午6點，北至186甲線之學府路與學城路，南至水管路，東至台29線與仁林路，西至澄觀路禁止車輛通行及停放。

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  • 本週六就是跨年夜，義大世界預估吸引10萬人跨年。（義大提供）

    本週六就是跨年夜，義大世界預估吸引10萬人跨年。（義大提供）

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