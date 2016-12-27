彰縣明年預算微刪不到千分之1 民喻拿水果刀劃
2016-12-27 20:40
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣議會今完成明年度（106）總預算3讀程序，審議通過歲入370億9564萬2000元，歲出預算418億6351萬6000元，刪減歲出4140萬8000元，刪減幅度近千分之1，相較於上回今年度（105）歲出預算刪減逾千分之8的幅度，這回稱得上「不痛不癢」的無感微刪！
明年度歲入預算一文不刪，歲出預算編列419億492萬4000元，被刪4140萬8000元，業務內容分別是建設處撤銷彰南產業園區開發案，需墊付給開發商開發成本編列4300多萬元，結果被刪4000萬元，還有農業處動物防疫所，規劃在溪州公園興建可愛動物教育園區，作為收容流浪狗的場所，相關費用共被刪50萬8000元，其他尚有文化局辦文史調查和活動也被刪減部分預算。
對此結果，縣長魏明谷說，他會嚴謹要求縣府團隊各局處確實執行計畫和業務，提高施政效率。
有民眾形容指出，議會審查預算這回「手下留情」，沒動用大刀大筆砍，只拿水果刀意思劃幾刀。也有民眾說，上回，今年度（105）縣府歲出歲入預算一口氣被刪了4億多元，這回足足少刪1個零，兩相比較這回有砍像沒砍。
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