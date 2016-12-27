天氣轉濕冷 南投九份二山梅花含苞待放
2016-12-27 19:18
南投縣國姓鄉九份二山近幾年成為縣內賞梅熱區，最近天氣轉為濕冷，已有部分梅花綻放。（記者佟振國攝）
〔記者佟振國／南投報導〕最近天氣轉冷，南投縣國姓鄉南港村九份二山梅花含苞待放，預告賞梅季即將登場，跨年元旦連假將有首波人潮，鄉公所考量山區道路狹窄，將從元旦起假日採單向通行，建議賞梅遊客上山走龍南路，再循長石巷下山，避免會車困難而塞車，敗興而歸。
國姓鄉九份二山曾遭921大地震重創，列為國家地震紀念地，經長達17年休養生息，原本光秃秃的山勢已經種滿花草樹木，原本農民採粗放管理的大面積梅園，近幾年更迅速竄紅成為縣內的賞梅勝地之一，最近天氣濕冷，梅花已含苞待放。
農民表示，今年入冬氣溫較高，至今尚無寒流影響，導致梅花開花時間延後，若這1週濕冷天氣催化，估計元旦連假梅花就會陸續盛開。
有鑑於前2年每到梅花盛開期間吸引大量人潮，造成九份二山兩大聯外道路龍南路、長石巷嚴重壅塞，公所去年即規劃賞梅交通動線，採取單向通行，遊客從龍南路上山，再循長石巷下山，今年依舊從元旦連假起實施。
客家暨觀光所表示，將從北山村投147線沿途設置導覽指標，並協調警方及南港社區協會協助疏導交通，出口長石巷會加派人力宣導要上山賞梅車輛改從龍南路進入，經過傾斜屋、大崩壁、堰塞湖、921紀念碑、石門觀景台等，形成環狀觀光帶，除了賞梅，也能飽覽其他特色景點。
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