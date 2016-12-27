議會財委會調高北農租金至15％ 罰款繳清才能簽約
〔記者黃建豪／台北報導〕位於萬華區的第一果菜批發市場（萬大市場）掌握大台北地區主要蔬果貨源，市場由台北市政府委由台北農產運銷公司經營，雙方合約將於年底到期。但北農今年爆發人事紛爭，市府失去公司主導權後，在市議會建議下，擬定提高對北農的批發市場、停車場與冷凍庫使用費，預估每年可為市庫增加3600萬元收入，該方案今於市議會財政建設委員會通過決議，且財委會要求，北農因違反三親等職員及拒絕提供資訊，目前積欠市府286萬元罰款，在繳清前市府不得與北農簽約。
為了透過市府與北農之間的委託經營管理合約箝制北農，在市議會要求下，合約擬將現行向北農收取的停車場管理費與冷凍庫租金由10％提高至法定上限的15％，最主要的批發市場管理費則分為15％、12％或維持10％三種方案，以去年北農稅前淨利5100萬元為例，將分別減少北農86％、41％或12％的獲利。
市場處建議採取方案二，也就是批發市場管理費由10％提高12％。但財委會通過第一方案，停車費管理費、冷凍庫租金與批發市場管理費，均由10％提高15％，預估每年可為市庫增加3600萬元收入，同時訂定兼營事業收費基準，提高對北農一郎餐廳等事業的抽成。
最具爭議的是，今年菜價因颱風兩度長期大漲，北農今年稅前淨利標達1億5000萬元，比去年增加近3倍。但市場處憂心，約5000萬元的稅前淨利才是正常情況，若一口氣拔掉太多北農的經營利潤，恐影響北農本業的經營。
財委會議員則不滿意，總召劉耀仁加碼條件，包括市府與北農的合約從3年改為半年，以及北農積欠市府至今的所有違規罰款，因違反三親等職員每天開罰6萬3及拒絕提供資料每天開罰5萬元，目前積欠市府286萬元，在繳清前市府不得與北農簽約。
北農則指，北農自簽訂委託約以來均以10％收取使用費近40餘年，此舉勢將造成營運嚴重衝擊，大幅度調整費率至15％將影響營運及股東權益部分，自當送請董事會審議並提交股東大會議決。
北農也說，以北農服務業屬性，一例一休已造成人事費用沉重負擔，若於風調雨順、菜價維持平盤，市場機制穩固下，各項低標管理營收將難呈現盈餘，是時，人事費用等各項基本支出，必將嚴重不足。
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標題：議會財委會調高北農租金至15％ 罰款繳清才能簽約
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