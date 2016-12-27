竹市地王蟬聯10幾年 每坪165萬元
2016-12-27 19:22
新竹市土地公告現值出爐了，地王仍由中正路與大同路的角地蟬聯，每坪165萬元，已蟬聯10幾年。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市地價及標準地價評議委員會今天公告土地現值，其中地王是位在中正路與大同路的角地，每坪為165萬元，與去年相同，已蟬聯竹市地王寶座長達10幾年，竹市全市公告土地現值平均漲幅為2.52%，明年1月1月公告。
市府地政處長吳堂安表示，竹市3個行政區中，公告土地現值平均漲幅約為2.52%，竹市最高地價的地王，由位於新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯，每平方公尺500500元（折算每坪土地約165萬元）與去年相同。
竹市各行政區平均漲幅依序為東區（2.95%）、香山區（2.45%）及北區（1.56%），調整主要為反映公告土地現值與市場正常交易價格的差距，其中東區清華及交通大學周邊因機能完善、交通便利，北區巨城周邊因商業繁盛，以及香山區臺鐵三姓橋車站周邊是今年調幅較大區域，其中新興的關埔地段，平均調幅為1.21%，慈雲路、好市多一帶土地，地價與105年持平，每坪約為60.8萬元。
地政處表示，今年公告現值調整，竹市共有1875個區段，其中55%區段查估市價下跌，8%為持平，竹市平均調整金額約500元，由於竹市房地產市場受國內近2年經濟成長趨緩、房地合一稅制變革及民生物價攀升等大環境不利因素影響，觀望態度濃厚，無論房地成交量或成交價，都呈現微幅下降。
地政處表，竹市土地總筆數有19萬多筆，各筆土地的公告土地現值需辦理計算作業，可利用地政處網站線上查詢服務，土地公告現值明年1月1日公告。
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