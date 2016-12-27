清大經濟系學生王元均 再奪台灣棋王寶座

清大經濟系學生王元均再度奪下台灣棋王寶座，已是第3度拿到棋王。（照片由清大提供）

2016-12-27 19:33

［記者洪美秀／新竹報導］清華大學經濟系二年級學生王元均26日在海峰棋院挑戰現任棋王周俊勳成功，成為第9屆棋王，獲得冠軍獎金120萬元。王元均今年在國內6大職業圍棋賽中，共拿下3個冠軍，包括天元賽、中環碁聖賽和棋王賽，其中天元賽與棋王賽冠軍獎金都達百萬元，年度獎金收入超過300萬元，排名全台第一，目前在世界棋王賽排名前16強的王元均說，會努力朝世界棋王邁進。

由海峰棋院主辦的棋王挑戰賽是7番賽，王元均以4比2搶4勝挑戰成功，第3度成為國內棋王，職業圍棋生涯累計11冠。王元均也是第6、7屆棋王，第一次當上台灣棋王才高3、17歲，第8屆台灣棋王賽周俊勳挑戰他成功，不過，本屆王元均再奪回棋王寶座。

王元均從6歲開始學棋，他的媽媽說，王元均雖不是天才型的棋手，但他個性沈穩，每個棋局都穩紮穩打，是他能奪棋王的重要因素，小學6年級就考上職業棋士，今年11月已晉升職業8段，成為「王八段」。

王元均就讀台北麗山高中，高3時就以17歲的最年輕姿勢成為台灣棋王，並在去年透過特殊選才拾穗計畫進入清大就讀，成為現在唯一圍棋與學業兼顧的職業棋手。

王元均說，因為常要比賽，有時學校課業趕不上，但老師和同學都很支持與包容他，也會給予較大的彈性，讓他在課業上能夠達標即可，他希望能以最快的速度拚進世界棋王冠軍賽，目前他在全世界棋王排名是第16強，希望1、2年內能達到前8強、前4強，希望為台灣奪下世界棋王的頭銜。

王元均坦言，這次比賽心情上仍有受到影響，因為對手是他尊重的棋王長輩，不過，他立即調整呼吸和思緒，終於掄元奪冠，雖然比賽很緊張，但回到清大校園上課，反成為他放鬆及轉換心情的時刻，很享受這樣的大學生活。