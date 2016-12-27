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澎湖公車駕駛明起無限期罷工 衝擊通勤族

澎湖車管處企業公會舉行首次「罷工公投」，公車司機即日起無限期罷工。（記者劉禹慶攝）

2016-12-27  20:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖車管處企業公會爭取同工同酬，數度與縣府談判破局，今日舉行「罷工公投」，以壓倒票數通過罷工，自28日零時起無限期罷工，由於55名駕駛中51人是會員，將影響9成5以上公車班次正常運作，澎湖縣政府連夜研議對策。

由於民國97年澎湖縣車船管理處，配合中央法令自訂「車船處契約勞工待遇管理要點」，正值駕駛及技工比照工友遇缺不補，以契約方式補足，但契約駕駛與正職駕駛薪水相差上萬元，同時未享有年終獎金、離島加給、結婚、子女生育、教育、喪葬補助及保險金額調高等，但勞資雙方多次調解不成，今日舉行澎湖首次「罷工公投」。

公會理事長魏睿宏表示，澎湖縣政府一再以虧損為由，拒絕為契約工調薪，導致同工不同酬，但公車為大眾運輸工具，主要是照顧弱勢族群，原本就不以營利為目的，因此公投通過罷工，自即日起無限期罷工，直至縣府善意回應為止。

由於車管處每日有14條公車路線、疏運5000人次，其中學生專車班次22班，光是學生專車就需要38位駕駛，罷工影響最大的就是通勤族、學生及老人家。無限期罷工讓民眾相當驚訝，紛紛表示學生上課怎麼辦？尤其鄉下學子交通形同中斷，認為公會不該拿全民交通權利當籌碼，但也有人支持公會爭取同工同酬。

澎湖縣政府也提出因應對策，車船處將一一徵詢駕駛員是否上班之意願，其人力不足的部分聘請民間遊覽車替代駕駛；另協調具備職業駕照之民間人士、國軍弟兄接替駕駛。顧及學生上下學搭乘需求，上述替代方案以學生專車為優先，熱門路線次之；配合旅遊處冬天不上班旅行節之元旦賞日出專車仍照常出發。罷工期間關於勞資雙方所為之爭議行為，均依相關法令辦理。

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  • 澎湖車管處企業公會罷工公投，以壓倒性票數通過。（記者劉禹慶攝）

    澎湖車管處企業公會罷工公投，以壓倒性票數通過。（記者劉禹慶攝）

  • 服務學生通勤族及老人家的公車罷工，影響層面相當大。（記者劉禹慶攝）

    服務學生通勤族及老人家的公車罷工，影響層面相當大。（記者劉禹慶攝）

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