東北季風增強成冷氣團 北部低溫明下探11度

氣象局修改這波冷氣團強度，將這波東北季風修改為大陸冷氣團等級，預報28日台北地區低溫可達14度，北部空曠地區低溫則可到11、12度。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-12-27 19:14

〔記者甘芝萁／台北報導〕氣象局修改這波冷氣團強度，將這波東北季風修改為大陸冷氣團等級，預報28日台北地區低溫可達14度，北部空曠地區低溫則可到11、12度，請民眾多注意保暖。

18:06 淡水測到11度低溫

氣象局表示，今天下午6時6分淡水測站出現攝氏11.0度低溫，是今年入冬以來最冷的紀錄，此外，新屋低溫也僅有12.1度，基隆和新竹分別都只有13.0度。

氣象局表示，這波冷空氣強度再增強，原本預報為東北季風，目前已修改為大陸冷氣團等級，預估28日台北地區氣溫為14到17度，北部地區氣溫為12到18度；預估越晚會越冷。