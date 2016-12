怕花錢不敢接受世界百大名校機會 媽媽私下這麼做...

2016-12-27 18:57

[記者陳昀/桃園報導]大學學測邁入倒數階段,不過武陵高中已有5名學生申請上世界百大名校,其中學生江岱諮一口氣錄取6所學校,她說,父母親在彰化經營工廠,因沒有商學背景吃足苦頭,她選讀商學院就是想幫助家族事業,但也一度擔心會花光家中積蓄、斷送弟弟未來出國機會,班導師朱淑華透露,媽媽曾私下致電,拜託她鼓勵江岱諮,不要為了經濟妥協,讓江岱諮聽了直掉淚。

武陵高中學生黃沛元錄取美國明尼蘇達大學雙城分校,江岱諮錄取英國的倫敦國王學院、布里斯托大學、諾丁漢大學、伯明罕大學、里茲大學與荷蘭的阿姆斯特丹大學,張孟潔、楊佳頤、蕭家瑜則錄取英國雪菲爾大學。

黃沛元表示,他高二才轉進語文資優班、英語能力不突出,加上他從小「3分鐘熱度」,爸媽得知他想申請出國時還以為是玩笑話,看到他卯起來唸書,準備外語檢定、備審資料等,爸媽還嚇了一大跳,但暑假還是特地帶他到美國參訪有興趣的學校。

張孟潔、蕭家瑜都對英國有所嚮往,父母因不放心及經濟因素不太贊成,張孟潔寫了好幾封信告訴爸媽自己的決心,蕭家瑜則試算學費開銷、尋找獎學金及校內打工資訊後說服爸媽;楊佳頤則說,自己原本很沒自信,在班導師和同學鼓勵下踏出第一步,才知道沒有這麼難。

朱淑華指出,語資班學生高二時必須發表全英文的小論文或專題,因此學生原本就具有一定程度的外語能力和組織能力,她認為升學的管道多元,出國讀書有機會拓展視野,特別鼓勵班上學生嘗試申請,「A dream I dream alone is only a dream. A dream we dream with action is reality.」她以這句話,總結班上學生今年申請成績優異的原因。

朱淑華表示,她去年起和扶輪社的「國際交流計畫」合作,教導外籍留學生中文,她順勢培訓班上學生擔任助教,協助製作教材、設計教案,希望他們出國讀書時以這項技能自力更生,不要造成家裡太大經濟負擔。