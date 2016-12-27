怕花錢不敢接受世界百大名校機會 媽媽私下這麼做...

2016-12-27 18:57

［記者陳昀／桃園報導］大學學測邁入倒數階段，不過武陵高中已有5名學生申請上世界百大名校，其中學生江岱諮一口氣錄取6所學校，她說，父母親在彰化經營工廠，因沒有商學背景吃足苦頭，她選讀商學院就是想幫助家族事業，但也一度擔心會花光家中積蓄、斷送弟弟未來出國機會，班導師朱淑華透露，媽媽曾私下致電，拜託她鼓勵江岱諮，不要為了經濟妥協，讓江岱諮聽了直掉淚。

武陵高中學生黃沛元錄取美國明尼蘇達大學雙城分校，江岱諮錄取英國的倫敦國王學院、布里斯托大學、諾丁漢大學、伯明罕大學、里茲大學與荷蘭的阿姆斯特丹大學，張孟潔、楊佳頤、蕭家瑜則錄取英國雪菲爾大學。

黃沛元表示，他高二才轉進語文資優班、英語能力不突出，加上他從小「3分鐘熱度」，爸媽得知他想申請出國時還以為是玩笑話，看到他卯起來唸書，準備外語檢定、備審資料等，爸媽還嚇了一大跳，但暑假還是特地帶他到美國參訪有興趣的學校。

張孟潔、蕭家瑜都對英國有所嚮往，父母因不放心及經濟因素不太贊成，張孟潔寫了好幾封信告訴爸媽自己的決心，蕭家瑜則試算學費開銷、尋找獎學金及校內打工資訊後說服爸媽；楊佳頤則說，自己原本很沒自信，在班導師和同學鼓勵下踏出第一步，才知道沒有這麼難。

朱淑華指出，語資班學生高二時必須發表全英文的小論文或專題，因此學生原本就具有一定程度的外語能力和組織能力，她認為升學的管道多元，出國讀書有機會拓展視野，特別鼓勵班上學生嘗試申請，「A dream I dream alone is only a dream. A dream we dream with action is reality.」她以這句話，總結班上學生今年申請成績優異的原因。

朱淑華表示，她去年起和扶輪社的「國際交流計畫」合作，教導外籍留學生中文，她順勢培訓班上學生擔任助教，協助製作教材、設計教案，希望他們出國讀書時以這項技能自力更生，不要造成家裡太大經濟負擔。