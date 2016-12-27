8月房地產實價登錄 桃園量價衰退2~4成

2016-12-27 18:44

［記者謝武雄／桃園報導］市府地政局統計8月實價登錄揭露房地產案件，截至11月16日止，土地、建物交易4199筆，較7月6327件、減少33.68％，比去年8月5685件減少26.6％；成交金額為164.36億元，與7月270.8億元相較減少40.19％，較去年8月242.31億元相較減少32.17％，量、價衰減2到4成，呈現量、價俱跌格局。

桃園市近年來成交重點區域仍以中壢區、桃園區為主，其土地、建物交易筆棟數合計佔全市佔36.52％；其次是龜山區12.4％，在成交總金額方面，以龜山、中壢、桃園等區為前三名，分別為798.4億元、755.15億元與732.81億元，其中，龜山區是因為合宜住宅交屋，成交量放大所致。

住宅市場成交均價則是漲跌互見，公寓八月成交均價為每坪12.67萬元，分別較7月上漲9.98％，與去年8月相較上漲1.36％；至於大樓部分，8月成交均價為每坪19.22萬元，分別較7月上漲2.89％，與去年8月相較上漲5.08％，而在透天房屋方面，平均成交總價為965萬元，分別較7月下跌16.59％，較去年8月下跌12.67％。

分析桃園市重點都會區住宅成交均價，8月以桃園區成交均價每坪23.26萬元最高，較前月增加14.52％，這是因為中正藝文地區新建案交屋所影響；其次為蘆竹區成交均價為每坪19.95萬元，較7月微幅增加2.57％，第三名為龜山區19.87萬元，中壢、八德區成交均價有小幅下跌情形。

近一年土地、建物成交數量最高地區是中壢區，共1萬2415件，其次是桃園區1萬1580件，第三名為龜山區的8073件。