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桃園郵局做愛心 助憨兒賣鳳梨酥

2016-12-27  19:18

［記者謝武雄／桃園報導］桃園郵局與觀音愛心家園合作，推出「憨兒手做土鳳梨酥、邀你獻愛心做公益」活動，自即日起至明年1月13日止，民眾可在桃園市93個郵局支局都可以預約，每盒399元，觀音愛心家園將於明年1月17日、24日分成兩梯次出貨，作為民眾年節伴手禮。

桃園郵局局長丘京華表示，為了和觀音愛心家園合作，他特別到觀音愛心家園烘焙坊參觀，看到這群身障朋友們從包餡料、烘烤到分袋包裝，工作態度認真、一絲不苟，很多學員因壓模導致雙手紅腫，但他們依然努力完成，讓每一顆土鳳梨酥多了溫暖與祝福的溫馨，讓人好感動。

丘京華說，他們與觀音愛心家園合作，主要是協助身心障礙朋友自立更生，因此，完全不收手續費，民眾訂購土鳳梨酥款項，會全額轉給觀音愛心家園，由於土鳳梨酥是純手工製作，加上不含防腐劑，配合民眾送禮的習慣，於明年1月17日、24日分成兩梯次出貨。

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  • 桃園郵局幫助憨兒賣土鳳梨酥，全市93個支局都接受訂貨。（記者謝武雄攝）

    桃園郵局幫助憨兒賣土鳳梨酥，全市93個支局都接受訂貨。（記者謝武雄攝）

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