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確定封了！頭城「鷹石尖」 明下午3點起禁止進入

明日下午3點，東北角風管處就會在鷹石尖登山路口處設置臨時圍籬，呼籲民眾別再進入。（資料照，記者林敬倫攝）

2016-12-27  18:30

［記者林敬倫／宜蘭報導］頭城鎮秘境「鷹石尖」坐擁海景，被網友票選為台灣10大景點之一，但管理單位東北角風景區管理處近期與地質專家至現地會勘，認為該地斷崖有潛在性裂縫，具崩塌風險，與地方民眾開會研議後，決定封閉，明日下午3點開始禁止民眾進入，開始設置臨時圍欄。

鷹石尖海拔411公尺，坐擁海天一色美景，突出山壁的大石，與斷崖構成老鷹展翅奇特景緻，站立石上好像站在老鷹背上翱翔天際，還能遠眺綿延的海岸線與龜山島，地方部分民眾希望能藉美景發展觀光，但東北角風景區管理處與地質專家會勘後，認為有崩塌風險，決議封閉。

東北角風景區管理處副處長陳煜川說，基於安全考量，明日下午3點，就會在鷹石尖登山入口處設置臨時圍籬，呼籲民眾別再進入，至於該地區私有地地主則可以進入進行農務。

大溪鷹石尖確定封閉，美景將成絕響。（資料照，記者林敬倫攝）

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