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馬公石泉國小跳蚤市場 宣導愛物惜物好生活

2016-12-27  18:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖打造低碳模範島，由國小學童做起！馬公石泉國小今日就舉行別開生面的愛物惜物跳蚤市場，並邀請家長們共襄盛舉，義賣所得全數捐助給家扶中心，一方面培育小朋友們愛惜物品的觀念，另一方面也能幫助弱勢族群。

位在馬公市郊的石泉國小，各項領域表現都相當優異，更以學區內菜園蚵殼發想，成為校園裝置藝術主力，相當具有特色；今年親職教育更選擇以跳蚤市場及學生表演為主軸，邀請家長與社區民眾共襄盛舉，增加親師關係與社區互動，幕後策畫校長蘇美仁與家長會長鮑威宏出力良多。

雖然今天非假日，但人潮卻異常的多，不少家長下午特別請假，專程前往學校參加，給小朋友們表演加油打氣，更有不少家長們準備糕點、棉花糖、地方小吃、滷蛋等，豐富攤位義賣物品的多樣化，其他包括文具、玩偶、二手書籍及玩具等，都掀起搶購熱潮，氣氛相當熱烈。

針對這項有意義的活動，家長們都表示大力支持，認為活動相當有意義，所以紛紛慷慨解囊，有力出力、有錢出錢；蘇美仁則表示，以往周末假日辦活動，都沒有這樣的人潮，顯示家長們都相當支持，愛物惜物的觀念已深入家庭，同時也藉由活動的舉辦，讓下一代知道珍惜物品的觀念，更透過跳蚤市場的舉辦，知道賺錢不易及幫助弱勢族群。

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  • 石泉國小跳蚤市場，家長們出錢又出力，搶購相當熱烈。（記者劉禹慶攝）

    石泉國小跳蚤市場，家長們出錢又出力，搶購相當熱烈。（記者劉禹慶攝）

  • 石泉國小同學們表演精彩歌舞，感謝參加跳蚤市場的家長及社區民眾們。（記者劉禹慶攝）

    石泉國小同學們表演精彩歌舞，感謝參加跳蚤市場的家長及社區民眾們。（記者劉禹慶攝）

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