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雲科大推虛擬大學 拉近高工職與大學學習落差

2016-12-27  20:09

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲科大為拉近高中職與大學間的學習落差，建立全國第一所網路虛擬大學，數位課程團隊並與斗六家商等六所高工職簽約合作，設計數位課程，補足高三至大一可能遇到的課程銜接落差，高中生並體驗「VR虛擬實境體驗艙」，感受互動式趣味教學世界的樂趣。

雲科大特別請大學生化身為教師，擔任「磨課師」錄製教學課程，用「學生當老師」，希望能站在高工職生的立場與需求來安排課程；學生最喜歡的「VR虛擬實境體驗艙」，則是模擬在萬人之前演講，希望訓練學生的膽量，讓學習融入娛樂，發揮更好的學習效果；學校表示，未來還會增加不同情境的程式，讓學生有更多的體驗。

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  • 雲科大「VR虛擬實境體驗艙」，讓學習更有樂趣。（記者詹士弘攝）

    雲科大「VR虛擬實境體驗艙」，讓學習更有樂趣。（記者詹士弘攝）

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