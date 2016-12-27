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「托育一條龍」創造三贏 林佳龍：建議中央推動

「托育一條龍」增幼兒就學及工作人數，台中市長林佳龍將建議中央推動。（記者蘇孟娟攝）

2016-12-27  18:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市推動「托育一條龍」政策1年半，台中市長林佳龍今日強調，政策推動以來，已增加近1萬5000名幼兒進入幼兒園就讀，或由托嬰中心、保母照顧，更增加2000個工作機會，創造平價托育市場，是多贏的設計，將建議中央參考全面推動。

台中市府今日舉辦「托育一條龍」研討會，邀請縣市政府代表、大學幼教幼保科系代表、幼教幼保團體與學校代表參與。

台中市教育局指出，「托育一條龍」政策自去年7月起推行，使0至6歲幼兒每月都能獲得托育補助，實施至今年10月，台中市幼兒園入園人數與103學年度3萬4345人相較，增加約1萬3000人，幼兒園的教保人員則從2290人增加到3239人。

社會局也指出，協力托嬰中心家數從94家成長到110家，托嬰中心的托育人員也從516人增加到645人，協力保母人數從2909人增加到3354人，居家托育人員也從2982人成長到3616人；實現照顧產業及增加就業機會目的。

林佳龍強調，「托育一條龍」上路1年半以來，因孩子的父母親無後顧之憂，也能安心進入職場，進而增加政府稅收，這項政策對小孩、家長、業者而言，是三贏的政策。

目前學童自小學開始到高中均免學費，六十五歲以上長者有長照與托老服務，林佳龍指出，0到6歲幼兒照顧相對缺乏，建議中央政府應參考台中的推動經驗，在各縣市規劃全面性的托育政策。

他建議中央政府可先將幼兒免學費向下延伸到4歲，經費上不會造成過多負擔，可讓年輕人敢成家立業、養兒育女，沒有後顧之憂。

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