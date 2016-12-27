中市永安國小邁向百年 議員爭取整修校舍
2016-12-27 20:45
〔記者蘇金鳳／台中報導〕西屯區永安國小明年就是創校100年，但校舍老舊，市議員陳淑華今日邀集教育局長彭富源前往了解學校的狀況，陳淑華與永安國小校長希望陳靜姿希望教育局能協助改善學校的老舊設施，讓永安國小有個不一樣的百年校慶。
教育局長彭富源表示，日前已請科長前來會勘，今天自己親自來了解永安國小需要什麼協助，將會先了解局內相關經費的所能配置的情形及尋求中央的挹注，再將資源進行連結。
市議員陳淑華表示，今年是永安國小建校99年，明年則進入百年，是繼西屯國小之外，西屯的第二個百年國小。
陳淑華表示，雖然將進入百年，但校舍、校園有許多破舊、損壞之處，家長、地方人士、諸多的校友，無不希望學校能全面整修校舍，提供學童安全、優質學習環境，來迎接100年創校紀念，並接續下一個百年風華。
校方表示，永安國小是台中市有悠久歷史的學校，相對就有很多校舍、設備老舊損壞，在安全上、及學習環境的提供上顯得捉襟見肘，從學校畢業的校友、現在的學生家長，對學校有深厚情感，無不期待永安國小邁向精采的100年，能有新的面貌。
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