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備役替代役參加教召 雲林成立替代役編管中心

2016-12-27  18:10

〔記者詹士弘／雲林報導〕不只役男要教召，現在備役的替代役也要參加教召，雲林縣府統籌管理備役替代役，成立替代役編管中心。

政府實施替代役已進入第8年，全國已累積30萬名列管替代役備役人力，雲林縣列管替代役備役役男也有8777人，由於「全募兵」政策已經定調，107年起不再徵集82年次以前役男服兵役，全數轉為替代役，如何善用及照顧替代役，成為政府重要課題。

內政部役政署權益組視導潘彥廷表示，成立替代役編管中心，除了讓替代役男有家的感覺與聯絡窗口外，未來備役役男每年都有教召，雲林縣10月份就曾辦理，共有100人參與，如果國家發生天災或重大事件，也會透過編管中心，協調運用備役人力及資源投入防救災工作。

潘彥廷指出，替代役男不論是服警察、消防、醫療或社會役，都有各自的專長，是防救災備援力量的重大來源；透過編管中心的運作，可落實備役役男編組、召集，建立完整的人力備援體系，強化中央與地方協力合作關係。

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  • 雲林縣替代役編管中心成立，將統籌管理備役替代役人力。（記者詹士弘攝）

    雲林縣替代役編管中心成立，將統籌管理備役替代役人力。（記者詹士弘攝）

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