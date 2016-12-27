女人最想做愛地點出爐！異、同、雙性戀都不同

2016-12-27 18:54

〔即時新聞／綜合報導〕通常男女都會選擇在床上做愛，不過有時人們也會依情趣、興趣，在不同的地方做愛。最近一項調查就發現，女性最想要做愛的地點其實不是床，而是階梯間。

綜合外媒報導，美國床具公司「Sleep Cupid」最近對3000名女人進行性愛方面的調查。調查發現，女人最想要做愛的地方是在階梯間、其次是海灘上、再來則是大型活動的現場。而調查也有依據女人的性傾向做進一步的分析，異性戀的女人最想要在階梯間做愛、雙性戀的女人最想在海灘上做愛，同性戀的女人則最想在車庫裡做愛。

「Sleep Cupid」也對女人的性幻想進行調查，高達83.9%的女人曾幻想過與同事做愛，曾有過與老闆做愛性幻想的女人也有71.3%。不過女人們多礙於已經有另一半、羞恥心、以及受公司人力部門規範，沒有將與公司內部人員做愛的性幻想實現。

調查也發現，女人在一天的各時辰中，腦中會浮現性愛的機率有所差別。在一天早晨會有32.9%的女人會想到性愛、中午時只有8.2%的人會想到。等到下午時，比例又提升到42.3%，而在一天夜裡，會有高達78.7%的女人想到性愛。