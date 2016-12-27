「地價寫錯」賠上政府公信力 民眾：欺騙百姓

2016-12-27 18:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕小小的數字寫錯，賠上政府的公信力。雲林縣道路土地徵收作業出現大烏龍，縣府地政處疑地價key in錯誤，至少有7筆土地補償費大幅縮水，其中有人少拿48萬元，遭民眾質疑「政府欺騙百姓」；副縣長張皇珍承認錯誤，表示縣府明天就會重新公告地價，並補發不足款項。

經濟部配合雲林科技工業區石榴班區開發，將新闢聯外道路，縣府協助辦理土地徵收作業，其中私有地共有53筆，面積約3.6公頃，昨天發放補償費，有被徵收戶領到支票後，發現金額較先前政府承諾的大幅縮水48萬元，權益嚴重受損，連忙請議員王又民前來調解。

王又民發現每平方公尺公告地價少了約200元，他強調，2年前民眾就質疑公告地價太低，要求改為協議價購，縣長李進勇也認為價格不合理，民眾現在收到的補償費不增反減，實在太離譜。

農民黃金標表示，站在農民的立場，就是政府欺騙善良百姓；王又民也指出，如果農民沒發現出現差額，政府是不是將錯就錯，錢就給政府A了；縣府公文登載錯誤，不排除提出告訴控告縣府瀆職。