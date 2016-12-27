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護貝五月天門票珍藏 結果一秒變「海苔」

2016-12-27  18:50

〔即時新聞／綜合報導〕護貝機是一個相當便利的發明，能避免珍貴的文件、相片被外在的環境因素破壞，但並非每樣文件都適合護貝，像是「熱感應紙」如果一放到熱護貝機，就會整張紙變黑，被網友笑稱「一秒變海苔」。

日前就有網友在《爆廢公社》發文表示，他的好友看完五月天的演唱會後，覺得非常感動，於是想把票根拿去護貝，永久保存，但沒想到徹底悲劇了！由於ibon售票系統，使用的是熱感應紙，所以他的好友不但票根沒保存到，反而還把它變成了一張「廢紙」，看到如此「天真」的好友，原PO無奈直呼，「我該怎麼安慰她？」。

這則貼文PO出後引發網友熱議，紛紛留言表示，「其實我原本也想拿去護貝...幸好我沒這麼做」、 「眼前的黑不是黑」、「請節哀...」、「wow！長知識」、「一秒變海苔」、「留言給五月天看看會不會被安慰」。

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  • 由於ibon售票系統，使用的是熱感應紙，如果一放到熱護貝機，就會整張紙變黑。（擷取自爆料公社）

    由於ibon售票系統，使用的是熱感應紙，如果一放到熱護貝機，就會整張紙變黑。（擷取自爆料公社）

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相關關鍵字： 五月天 天空之城 女子 悲劇 演唱會 爆料公社 護貝 門票
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