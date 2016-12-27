世界級天線產學推手翁金輅 獲頒教育部國家講座

翁金輅與天線量測儀器。（記者洪定宏翻攝）

2016-12-27 19:05

〔記者洪定宏／高雄報導〕中山大學電機系教授翁金輅於1990年開始投身天線研究，他率領的研究團隊已發表逾800篇的期刊及會議論文，研發的平面天線設計獲得台、中、美、歐等200項以上發明專利，堪稱世界級天線產學推手，獲頒教育部第20屆國家講座，致力將台灣推上國際5G通訊新舞台。

翁金輅原本研究電漿核融合，後來投向天線研究，回首當年「沒有設備、沒有量測經驗、沒有人脈」，一切歸零、只能看資料研究，初期很辛苦，但因為「天線領域實作十分有趣」，激勵翁金輅努力走下去。

26年來，翁金輅研究團隊已發表逾800篇的期刊及會議論文，研發的平面天線設計獲得台、中、美、歐等200項以上發明專利，全球前10大手機廠中，近半曾與翁金輅有過技術交流。

翁金輅近年研究多天線系統開發，打破以往「2天線是極限」的說法，今年成功以通訊技術驗證演算，達到手機12天線系統開發，是未來5G發展的一大優勢，台灣必須把握時機。

副總統陳建仁（左）頒發國家講座給翁金輅（右）。（記者洪定宏翻攝）