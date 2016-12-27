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一次性包材裝蛋稽查 屏東蛋商嗆：誰想出來的！

屏東家畜防治所所長李永文（左）對業者進行宣導，但業者現場怒批中央沒做好配套。（記者邱芷柔攝）

2016-12-27  17:56

〔記者邱芷柔／屏東報導〕一次性包材裝蛋新政策已於24日上路，今天全台同步稽查蛋商，屏東縣家畜疾病防治所也前往屏東市區宣導，並開出勸導改善單，但業者忍不住怒批，配套措施沒做好就硬要推行新法，「到底是誰想出來的！」

「一次性包裝的紙箱到底是要禽場出還是蛋商出？」劉姓業者質問，要推行新政策立意很好，但沒有相關配套就會一團亂，他們還是看新聞，才知道現在要開始稽查取締，過去說要環保，所以大家都用塑膠籃，現在說要防疫又推一次性包裝，但政府沒有詳盡宣導和配套，大家都還在觀望，不知道要怎麼做，「真的是亂七八糟！」

中盤蛋商簡世彰也表示，他賣20多年都是用塑膠箱裝，1個塑膠箱約70元，可以用10幾年不會壞，現在店裡有1千多個塑膠箱，光處理塑膠箱就是個問題，20斤裝的紙箱每個約40元，用1次就要丟，不僅成本高，回收也是個大問題。

全屏東蛋雞場、盤商、零售商初估就有上千家，走進屏東市雞蛋盤商與零售店，全是以塑膠箱裝蛋情形，稽察人員當場也依動物傳染病防治條例第14條第4項規定，開出限期改善通知單。

防治所所長李永文說，限期改善為3到6個月，屆期複查若未改善者，依法可處3萬至15萬元罰鍰，至於紙箱誰出，應回歸到蛋商與禽場的市場機制，由業者與蛋商自己訂定，目前先以禽蛋盤商為主要稽查宣導對象，其次是零售商、相關餐飲業者及養禽場。

李永文也表示，「裝載生鮮禽蛋，應使用一次性之裝載容器或包材」，是拋棄目前禽場、盤商們使用的大塑膠箱，改用一次性的紙盤蛋，避免交叉感染，對一般消費者購買散蛋不受影響，目前農委會也在研議，在屏東農科園區設洗選場，協助小農把雞蛋洗乾淨。

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  • 屏東家畜防治所今天開始陸續開出限期改善勸導單。（記者邱芷柔攝）

    屏東家畜防治所今天開始陸續開出限期改善勸導單。（記者邱芷柔攝）

  • 全屏東蛋雞場、盤商、零售商初估就有上千家，走進屏東市雞蛋盤商與零售店，全是以塑膠箱裝蛋；即日起稽察人員將開出限期改善通知單。（記者邱芷柔攝）

    全屏東蛋雞場、盤商、零售商初估就有上千家，走進屏東市雞蛋盤商與零售店，全是以塑膠箱裝蛋；即日起稽察人員將開出限期改善通知單。（記者邱芷柔攝）

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