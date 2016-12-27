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台東好物南港促銷 鎖定年節送禮商機

2016-12-27  17:40

［記者黃明堂／台東報導］春節即將到來，又到了企業及一般民眾送禮採購時間，台東縣政府鎖定企業送禮商機，今天在南港軟體園區舉辦「台東好物企業通路聯合年節採購推介會」，超過20家以上台東業者出席，縣長黃健庭親自推廣、行銷，希望台東產品成為企業的年節送禮首選。

台東縣政府表示，南港軟體園區擁有近3萬名員工、逾420間國內、外企業進駐，屬於國家級智慧型園區，今天的活動於下午展開，吸引區內近百間企業買主到場參觀選購。

東元集團會長黃茂雄率先拋磚引玉，由東元旗下捷正物業服務管理公司現場率先下單採買「台東好物」優質商品。捷正公司管理深耕南港軟體園區15年，此次更與台東好物合作共同推出「南軟限定」吉鳴報喜伴手禮500盒，盒身特別設計南軟在地意象，提供園區消費者屬於南港軟體園區專屬的年節禮品選擇。

黃健庭說，台東近年觀光發展有成，進而帶動在地消費市場的擴展，為了建立消費者對台東產品的優質形象及信賴，因此台東縣政府自104年起推動「台東好物」伴手禮授權標章認定，希望透過標章選拔認證台東優質好禮，認標章就可讓消費者買到台東「自然」、「健康」、「安全」且「具在地特色」的台東好產品。

縣府表示，台東好物業者將於106年1/16至1/20北上參加南港軟體園區一、二期舉辦的年貨大街活動，展售期間台東好物專區將祭出消費滿額送好禮活動，歡迎企業園區員工及附近居民踴躍前往參觀選購。

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  • 台東縣政府鎖定企業送禮商機，今天起在南港軟體園區舉辦「台東好物企業通路聯合年節採購推介會」，縣長黃健庭（中）親自推廣。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府鎖定企業送禮商機，今天起在南港軟體園區舉辦「台東好物企業通路聯合年節採購推介會」，縣長黃健庭（中）親自推廣。（記者黃明堂翻攝）

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相關關鍵字： 南港軟體園區 台東好物 年節送禮 春節 送禮 黃健庭
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