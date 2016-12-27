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司機不載客仍要付費 Uber「鬼打牆」引不滿

2016-12-27  18:37

〔即時新聞／綜合報導〕網友賀禎禎於臉書上po文表示，Uber司機主動取消載客，讓他白等了10分鐘還因此錯過高鐵，最後卻仍然要付費，詢問客服以後，只收到「鬼打牆」式的跳針回覆，僅說是「取消叫車的油錢」就草草了事，讓這名網友對Uber的處理方式十分不滿。

根據Uber官方網站上所張貼的「取消叫車條款」顯示，如乘客於Uber指派司機後超過5 分鐘才取消叫車，將收取100元的取消費用。此費用是由於「司機接受叫車後，便一定會前往指定上車地點接客。由於司機已經付出時間與燃料成本，如乘客在指派司機後超過5分鐘才取消叫車，取消費用將補償司機所付出的時間」。不過，這名網友是「被取消叫車」，卻依然必須支付取消費，他認為Uber是一間「不願溝通」的企業。

另一名網友則轉po了這則動態，並且表明自己反對Uber進軍台灣的理由。他認為，Uber搶了傳統計程車司機的飯碗，且對於國家稅收沒有太大的貢獻，再加上「人人都可以當Uber司機」，使把關問題更加困難，若是未來發生Uber司機強暴案，在執法上恐怕會增加破案難度。

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  • 網友賀禎禎被Uber司機「取消載客」還要付錢，詢問客服一來一往兩次後就沒下文了。（圖擷自臉書）

    網友賀禎禎被Uber司機「取消載客」還要付錢，詢問客服一來一往兩次後就沒下文了。（圖擷自臉書）

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