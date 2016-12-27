中市西區社福中心今啟用 多功能滿足民眾需求
2016-12-27 20:16
中市社會局的西區社會福利服務中心今天啟用。（記者蘇金鳳攝）
〔記者蘇金鳳／台中報導〕社會局的西區社會福利服務中心今天啟用，是全市第1個社會福利服務中心，共3層樓，1樓市民文康休閒活動中心、2樓為家庭福利服務中心，3樓為家庭暴力及性侵害防治中心，就近服務中西區的民眾。
原本西區社會福利服務中心為民航局的發電站，但因荒廢許多，在地里大忠里長張妙齡爭取成為大忠里民活動中心，為了讓該地功能更多元，市府在103年3月23日正式動工，歷經了2年，於今年7月29日完工，今天正式啟用。
市長林佳龍與社會局長呂建德、市議員江肇國及西區多位里長在今天一同揭幕。
林佳龍表示，西區社會福利服務中心如同社區民眾共同的家，里民不僅可來活動外，中心內也結合家暴與性侵的防治中心，並提供相關社會福利服務，多功能的空間滿足民眾需求。
此一全市第1個社福服務中心的設計融入「摺紙飛機」圖樣，使建築物與導航站的歷史意象相互融合。1樓大量採用穿透設計，與當地原貌作最佳融合，並增進在地居民親近、使用公共空間。位於2樓的家庭福利服務中心，未來將舉辦各式親子、家庭聯誼性活動，直接深入社區家庭。3樓是家防中心，若是在家庭服務中心進行服務過程中，如發現經濟弱勢、高風險或遭遇重大急難的高風險家庭，甚至涉及家庭暴力案件，可直接與3樓家防中心連結。
連同今日設立的西區社會福利服務中心，台中市目前有大甲區、沙鹿區、霧峰區、太平區、豐原區、北區、北屯區、西區及石岡區等9區社會福利服務中心，負責鄰近2至3個行政區域內服務。
自105年起，將陸續新增烏日區、西屯區、南區、大雅區及南屯區等5個中心，預計明年全數完工，因此家庭中心明年增加為14個。
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