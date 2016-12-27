身障朋友環島之旅 收集999個祝福為台灣祈福

2016-12-27 17:43

〔記者林孟婷／台南報導〕天主教德蘭啟智中心為了讓學員們可以有圓夢機會，帶領中心服務的三戶家庭成員，在中心老師、社工、護理師陪同之下，完成四天三夜環島之旅，沿途收集九百九十九位民眾對學員與台灣的祝福，透過感恩之旅為台灣這塊土地祈福。

德蘭啟智中心主任楊美華說，在聯合勸募協會贊助之下，三戶家庭共六人，在中心人員陪同之下，自十二月十九日一路北上，拜訪天主教伯利恆文教基金會執行長，同時也是德蘭創辦人甘惠忠神父，後續拜訪台中靜宜大學主顧修女會、新北市、台北市，再從宜蘭、花蓮、台東經過屏東後回到台南，完成四天三夜的環島之旅。

「第一次出門旅遊，好開心！」四十六歲的阿萍跟著工作人員第一次出遠門，比任何人都還要興奮，五十二歲的阿英與孩子們一起出遊，也是她人生第一次看到海，「沿路我都捨不得睡，希望將海景一次看個夠」。

楊美華說，此次出外旅遊除了一圓學員們的夢想，沿路他們也向路人收集祝福，民眾在愛心便利貼寫上祝福之語，也鼓勵學員們可以繼續努力加油，總共收集到九百九十九個祝福收集，同時也為台灣祝福。