三星銀柳售價不敷成本 農民盼拓展內需市場

2016-12-27 17:23

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星鄉銀柳產量占全國90％，目前進入盛產期，70％外銷，經營成本暴增，價格卻不漲，農民喊苦，盼提升內銷比率，提升附加價值；三星地區農會說，正在設法拓展內需市場。

三星銀柳是頗具特色的地方農特產品，全鄉種植面積65公頃，年產值約4000萬元，每年12月初開始採收，外銷新加坡、馬來西亞等國華人社區，元旦過後轉向內銷，銀柳諧音與銀兩相近，東南亞華人習慣春節在家裡擺設銀柳祈求好彩頭，國內多當成花材使用。

銀柳雖是三星特產，但產值不算高，農民簡桂賢舉外銷為例，5台尺長平均每支6元，一甲地收入70萬元，扣除工資、肥料支出所剩不多，外銷銀柳由貿易商收購出口，東南亞市場遇上中國低價競爭，價格拉抬不起來，應提高內銷比率，讓銀柳身價合理化，才有利於永續發展。

三星地區農會推廣部主任賴俊宏說，台灣消費者通常把銀柳當成插花用的花材，農會希望有更多樣化用途，像是做成銀柳盆栽、裝置藝術，最近設計大型銀柳金雞強力行銷，銀柳特點是保存時間長，插在裝水花瓶有2個月觀賞期，如果乾插可擺放1年，三星地區農會青蔥文化館展示許多銀柳藝品，歡迎各界參觀鑑賞。