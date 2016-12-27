連7年攻頂金針山 大王國小畢業生大挑戰
2016-12-27 17:08
獲頒完成挑戰證書，小朋友笑的合不攏嘴。（記者陳賢義翻攝）
〔記者陳賢義／台東報導〕台東大王國小六年級應屆畢業生連7年攻頂金針山，沿著產業道路健走3小時，挑戰體力也展現毅力，同時體悟前人開疆闢土的辛勤，今年畢業班導師陳瑞宇還提前上山，利用Aurasma（增強現實應用程序）在中途休息點規劃認識土地公VR體驗，設計密室脫逃闖關，添增攻頂的趣味性與教育性。
攻頂活動在涼爽天候中熱鬧展開，成群師生和家長踩著輕快的腳步從日昇台出發，雖然不見成片花海，但路邊的小花小草仍讓小朋友看的眼花撩亂，來到第1個休息站「茶中緣休閒山莊」，老闆娘端出了茶葉蛋和飲料招待，稍作休息繼續向前行。
第2站則是金針山愛玉種植面積最大的區域，隨行老師和家長會副會長蔡銘趁機教育，解說在地農特產及自然生態，小朋友沿路打氣相扶持，抵達最後休息站土地公廟，虔誠感謝土地公這些年的庇佑，讓大家能夠順利完成每年的挑戰。
重頭戲AR、VR遊戲登場，小朋友藉由行動裝置的小遊戲，分組認識土地公，好不快樂。抵達終點青山農場，大補給端上桌，冰涼的愛玉、暖暖的麥茶、香噴噴的烤番薯，還有金針山家政班媽媽們的美食饗宴，及頒發攻頂證書。
校長高進欽說，金針山是大王的靠山，承載50年的農業與人文記憶，每年舉辦活動來親近，讓畢業生能夠留下深刻的學習回憶。
大王國小畢業生連7年攻頂金針山，挑戰體力也展現毅力。（記者陳賢義翻攝）
跟隨攻頂，大王國小家長會副會長蔡政銘中途解說金針山自然生態。（記者陳賢義翻攝）
學童透過行動裝置的小遊戲認識土地公，齊呼新奇好玩。（記者陳賢義翻攝）
金針山家政班媽媽捎愛，小朋友完成攻頂大啖美食。（記者陳賢義翻攝）
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