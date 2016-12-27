藥物性肥胖不用怕 局部電刺激可減重又塑身

2016-12-27 17:15

〔記者洪定宏／高雄報導〕58歲李小姐及38歲黃小姐都因疾病或長期服用藥物緣故，導致體重直線上升，經大同醫院家庭醫師科主任戴書郁評估後，自費接受「電刺激課程」，配合運動及餐飲控制，不到2個月減重2至3公斤，也雕塑出曲線身材。

戴書郁表示，「電刺激課程」是運用特殊中頻治療儀，讓局部肌肉反覆收縮，達到降低體脂肪，以及減少上下腹圍、大腿、上下臀圍的減重與塑身效果；電刺激40分鐘，等於150次仰臥起坐或1萬5000公尺跑步消耗的熱量。

李小姐指出，她有免疫系統的疾病，必須服用類固醇，曾經1週增重半公斤，參加「電刺激課程」前的體重約77.4公斤，1個多月後，降為74.6公斤，也搭配健走及飲食控制，最重要的是血壓恢復正常且代謝變快，比較容易流汗。

黃小姐表示，他有多囊性卵巢疾病，曾胖到80公斤，靠瑜珈、有氧運動及室內腳踏車，減重至60公斤；參加「電刺激課程」前為67公斤，2個月後降為65公斤，但特別的是塑身效果，上下腹圍、左右大腿、上下臀圍分別減少15公分、5公分、31公分。