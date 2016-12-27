| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
歹徒搶郵局行員按警鈴 竟開槍射監視器 台中大雅驚傳慘案 16歲哥哥打死14歲妹妹 BOSE下修家庭劇院的空間需求 傳奇耐磨包 萬磨不破不滲水
 首頁 > 生活

藥物性肥胖不用怕 局部電刺激可減重又塑身

2016-12-27  17:15

〔記者洪定宏／高雄報導〕58歲李小姐及38歲黃小姐都因疾病或長期服用藥物緣故，導致體重直線上升，經大同醫院家庭醫師科主任戴書郁評估後，自費接受「電刺激課程」，配合運動及餐飲控制，不到2個月減重2至3公斤，也雕塑出曲線身材。

戴書郁表示，「電刺激課程」是運用特殊中頻治療儀，讓局部肌肉反覆收縮，達到降低體脂肪，以及減少上下腹圍、大腿、上下臀圍的減重與塑身效果；電刺激40分鐘，等於150次仰臥起坐或1萬5000公尺跑步消耗的熱量。

李小姐指出，她有免疫系統的疾病，必須服用類固醇，曾經1週增重半公斤，參加「電刺激課程」前的體重約77.4公斤，1個多月後，降為74.6公斤，也搭配健走及飲食控制，最重要的是血壓恢復正常且代謝變快，比較容易流汗。

黃小姐表示，他有多囊性卵巢疾病，曾胖到80公斤，靠瑜珈、有氧運動及室內腳踏車，減重至60公斤；參加「電刺激課程」前為67公斤，2個月後降為65公斤，但特別的是塑身效果，上下腹圍、左右大腿、上下臀圍分別減少15公分、5公分、31公分。

廣告
  • 李小姐（左）與黃小姐（右）參加大同醫院家醫科主任戴書郁（中）的「電刺激課程」，健康減重又塑身。（記者洪定宏攝）

    李小姐（左）與黃小姐（右）參加大同醫院家醫科主任戴書郁（中）的「電刺激課程」，健康減重又塑身。（記者洪定宏攝）

  • 黃小姐（平躺者）示範腹圍的「電刺激」。（記者洪定宏攝）

    黃小姐（平躺者）示範腹圍的「電刺激」。（記者洪定宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 塑身 減重 電刺激
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤日式雞肉煮
莧菜丸子羹湯
杏鮑菇挑選/保存
常見酒杯你用對了？
轉寄

標題：藥物性肥胖不用怕 局部電刺激可減重又塑身


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月27日‧星期二‧丙申年冬月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.