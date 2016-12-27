越南新住民第二代 錄取台大醫檢暨生技系
2016-12-27 17:10
〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市小港高中學生陳建穎的母親是越南新住民，生父在他5歲時病逝，建穎到越南居住約2年，因母親再婚而於7歲返台，繼父協助教導語言及學科，激勵建穎學習，雖然國中會考失常，成績僅5B，但他努力不懈，全校排名前1%，透過特殊選才管道，參加台灣大學「希望入學」招生，錄取醫學檢驗暨生物技術學系。
校長陳建民強調，政府力推「新南向政策」，建穎是越南新住民第二代，有語文的優勢，鼓勵他利用進入大學的空檔，重新學好越南語文，未來發揮的空間更寬廣。
陳建穎表示，他首選台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系，是因父親罹患肺癌過世，母親也因操勞過度，有甲狀腺及內分泌失調等疾病，自己也喜歡研究物理、化學及生物，所以希望往醫學領域發展。
建穎的母親是越南新住民，生父在他5歲時病逝，建穎被送到越南居住約2年，直到母親再婚，於7歲返台，剛開始語言不通、有學習困難，繼父協助教導語言及學科，讓建穎步入正軌，在前金國中的成績都名列前茅。
雖然國中會考失常只得5B，但建穎努力學習，讓導師莊德昌及國文老師黃金華刮目相看，成為「小老師」指導同學，曾參加衛福部反毒影片宣導勇奪全國第一名，成績更是校排前1%。
因為台灣大學「希望入學」招生，1所高中只有1個名額，且限制新住民子女或低收入學生，最後錄取30人；小港高中競爭者眾，最後投票決定，由陳建穎勝出，行政與教師團隊協助準備書面資料，讓他一舉攻進台大。
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