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暌違24年 基隆長庚再度完成肝臟移植手術

2016-12-27  16:39

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆長庚醫院本月10日完成1例肝臟移植手術，罹患肝硬化及肝癌的胡姓男子，獲得1名腦死患者的大愛肝臟，由肝臟移植團隊召集人、副院長簡榮南及台灣第一位無國界醫師宋睿祥合力完成這項歷時10小時的手術任務。

基隆長庚醫院院長陳建宗指出，1984年在前院長陳肇隆完成台灣第1例肝臟移植，1990年又順利完成基隆長庚第一例威爾遜式併肝硬化的肝臟移植，但陳肇隆24年前轉任高雄長庚後，基隆長庚就未再進行肝臟移植手術，北台灣民眾得到林口長庚兩地奔波。

51歲胡男因慢性B型肝炎導致肝硬化，一次健康檢查發現已經形成肝癌，需進行肝臟移植，等候合適肝臟期間，在林口長庚接受肝臟移植團隊受訓的宋睿祥回到基隆長庚，重啟基隆長庚的肝臟移植計畫，10日順利完成該院暌違24年後首例肝臟移植。

胡男術後恢復狀況良好，今天重回基隆長庚分享重生後的喜悅，他說，換肝的人很多，得知配對成功，好像中大樂透一樣，心情難以形容，術前、術後醫師每天來關懷鼓勵，「手術能成功是我的福氣。」

林口長庚器官移植中心主任李威震指出，據器官登錄中心統計，目前肝臟移植等待名單約1200人，平均等待時間500到1000天，多數病患還未等到肝臟移植即往生，現在基隆長庚再度開始移植肝臟，讓北台灣民眾能得到更佳的醫療照顧。

宋睿祥表示，胡男是台灣中生代很典型案例，因為小時候沒有普遍B型肝炎疫苗接種，台灣人其實有一部份是帶原者，加上B型肝炎大部分是垂直傳染，若家族中有人罹患B肝，應前往醫院篩檢，一旦確定B肝帶原，目前最有效追蹤的方法為每3個月定期抽血和肝臟超音波，現在抗病毒藥也可以延緩肝硬化進展到肝癌的速度。

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  • 基隆長庚醫院為胡男（左三）慶祝重生。（記者林欣漢攝）

    基隆長庚醫院為胡男（左三）慶祝重生。（記者林欣漢攝）

  • 宋睿祥解說胡男罹患肝硬化及肝癌的肝臟。（記者林欣漢攝）

    宋睿祥解說胡男罹患肝硬化及肝癌的肝臟。（記者林欣漢攝）

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